RT в Telegram
Подпишись

В РЖД уточнили сроки возможного наказания за ДТП на железнодорожных переездах

В РЖД уточнили сроки возможного наказания за столкновение авто с поездом

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Как пояснили RT в пресс-службе ОАО «РЖД», водители, нарушая правила дорожного движения и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей.
В РЖД уточнили сроки возможного наказания за ДТП на железнодорожных переездах
  • РИА Новости

«Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта (в поезде всегда есть локомотивная бригада, а в пассажирском поезде — десятки и сотни людей)», — пояснили там.

Таким образом, РЖД предлагает ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, а также усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до шести месяцев, максимальный — до одного года, а за повторное нарушение — до двух лет, подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что РЖД предлагает ужесточить наказание за ДТП на железнодорожных переездах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить