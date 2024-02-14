В РЖД уточнили сроки возможного наказания за ДТП на железнодорожных переездах

Как пояснили RT в пресс-службе ОАО «РЖД», водители, нарушая правила дорожного движения и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей.

«Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта (в поезде всегда есть локомотивная бригада, а в пассажирском поезде — десятки и сотни людей)», — пояснили там.

Таким образом, РЖД предлагает ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, а также усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до шести месяцев, максимальный — до одного года, а за повторное нарушение — до двух лет, подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что РЖД предлагает ужесточить наказание за ДТП на железнодорожных переездах.