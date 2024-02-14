В РЖД уточнили сроки возможного наказания за ДТП на железнодорожных переездах
В РЖД уточнили сроки возможного наказания за столкновение авто с поездом
- РИА Новости
«Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта (в поезде всегда есть локомотивная бригада, а в пассажирском поезде — десятки и сотни людей)», — пояснили там.
Таким образом, РЖД предлагает ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, а также усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до шести месяцев, максимальный — до одного года, а за повторное нарушение — до двух лет, подчеркнули в компании.
Ранее сообщалось, что РЖД предлагает ужесточить наказание за ДТП на железнодорожных переездах.