РЖД предлагает ужесточить наказание за ДТП на железнодорожных переездах
- РИА Новости
«Вызывает озабоченность уровень аварийности на ж/д переездах.
Мы вынуждены предлагать непопулярные меры, связанные с ужесточением наказания. Соответствующие предложения направлены в правительство России, и я просил бы поддержать наше предложение», — цитирует Белозёрова ТАСС.
В декабре Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения грузового поезда с автомобилем в Хабаровском крае.
Перед этим поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде под Рязанью.