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РЖД предлагает ужесточить наказание за ДТП на железнодорожных переездах

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РЖД предлагает правительству ужесточить наказание за ДТП на железнодорожных переездах, так как число таких аварий растёт, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров на заседании правления.
РЖД предлагает ужесточить наказание за ДТП на железнодорожных переездах
  • РИА Новости

«Вызывает озабоченность уровень аварийности на ж/д переездах.
Мы вынуждены предлагать непопулярные меры, связанные с ужесточением наказания. Соответствующие предложения направлены в правительство России, и я просил бы поддержать наше предложение», — цитирует Белозёрова ТАСС.

В декабре Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения грузового поезда с автомобилем в Хабаровском крае. 

Перед этим поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде под Рязанью.

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