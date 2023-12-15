Поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде под Рязанью
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Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«Произошло столкновение пассажирского поезда Москва — Новороссийск с грузовым автомобилем КамАЗ», — приводит сообщение ТАСС.
В результате инцидента никто не пострадал.
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