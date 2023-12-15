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Поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде под Рязанью

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Поезд Москва — Новороссийск столкнулся на железнодорожном переезде под Рязанью с грузовым автомобилем КамАЗ.
Поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде под Рязанью
  • Gettyimages.ru
  • © sirene68

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Произошло столкновение пассажирского поезда Москва — Новороссийск с грузовым автомобилем КамАЗ», — приводит сообщение ТАСС.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Верхнем Тагиле Свердловской области суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на своём авто 42-летнего пешехода.

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