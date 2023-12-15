Суд Свердловской области вынес приговор в отношении сбившего пешехода водителя

В Верхнем Тагиле Свердловской области суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на своём авто 42-летнего пешехода. Он проведёт в колонии строгого режима шесть лет.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кировградский горсуд также лишил осужденного возможности управлять транспортными средствами в течение почти трёх лет и обязал его выплатить более 2,4 млн рублей родным погибшего в качестве компенсации.

Смертельное ДТП произошло 25 марта. Водитель сбил мужчину, выехав на обочину, в результате полученных травм пешеход умер на месте.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор водителю каршерингового авто за смертельное ДТП.