Суд Свердловской области вынес приговор в отношении сбившего пешехода водителя
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Кировградский горсуд также лишил осужденного возможности управлять транспортными средствами в течение почти трёх лет и обязал его выплатить более 2,4 млн рублей родным погибшего в качестве компенсации.
Смертельное ДТП произошло 25 марта. Водитель сбил мужчину, выехав на обочину, в результате полученных травм пешеход умер на месте.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор водителю каршерингового авто за смертельное ДТП.