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Суд Свердловской области вынес приговор в отношении сбившего пешехода водителя

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В Верхнем Тагиле Свердловской области суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на своём авто 42-летнего пешехода. Он проведёт в колонии строгого режима шесть лет.
Суд Свердловской области вынес приговор в отношении сбившего пешехода водителя
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кировградский горсуд также лишил осужденного возможности управлять транспортными средствами в течение почти трёх лет и обязал его выплатить более 2,4 млн рублей родным погибшего в качестве компенсации.

Смертельное ДТП произошло 25 марта. Водитель сбил мужчину, выехав на обочину, в результате полученных травм пешеход умер на месте.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор водителю каршерингового авто за смертельное ДТП.

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