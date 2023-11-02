RT в Telegram
Подпишись

В Новосибирске вынесли приговор водителю каршерингового авто за смертельное ДТП

Короткая ссылка
Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении водителя, который пьяным на каршеринговом автомобиле насмерть сбил человека.
В Новосибирске вынесли приговор водителю каршерингового авто за смертельное ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение прокуратуры.

Ночью 11 сентября 2022 года осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в аренду автомобиль. Позднее его заметил патруль ДПС, который потребовал остановиться, однако водитель отказался и, двигаясь по встречной полосе со скоростью 131 км/ч, столкнулся с машиной, в которой был человек. Пострадавший скончался от полученных травм.

Уточняется, что 21-летний мужчина признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.

«С учётом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП в Курганской области стали четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить