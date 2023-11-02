В Новосибирске вынесли приговор водителю каршерингового авто за смертельное ДТП

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении водителя, который пьяным на каршеринговом автомобиле насмерть сбил человека.

Об этом сообщает региональное отделение прокуратуры.

Ночью 11 сентября 2022 года осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в аренду автомобиль. Позднее его заметил патруль ДПС, который потребовал остановиться, однако водитель отказался и, двигаясь по встречной полосе со скоростью 131 км/ч, столкнулся с машиной, в которой был человек. Пострадавший скончался от полученных травм.

Уточняется, что 21-летний мужчина признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.

«С учётом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП в Курганской области стали четыре человека.