Водитель скончался после ДТП в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Авария произошла в ночь на 17 октября на трассе М-5.
«Водитель Isuzu совершил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем КамАЗ с полуприцепом. В результате ДТП водитель Isuzu от полученных травм скончался в медучреждении», — рассказали в Госавтоинспекции области.
Также стало известно, что в Тюменской области Голышмановский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы виновника ДТП, повлёкшего смерть человека, передаёт nashgorod.ru.
Мужчина, после совместного распития алкоголя с друзьями, сел за руль и повёз их по домам. На 40-м километре трассы Аромашево — Вагай водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии один из пассажиров погиб.
Ранее сообщалось, что жертвами ДТП в Курганской области стали четыре человека.