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Водитель скончался после ДТП в Челябинской области

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В Ашинском районе Челябинской области при столкновении двух грузовиков погиб водитель. По предварительным данным, в ДТП виноват погибший.
Водитель скончался после ДТП в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь на 17 октября на трассе М-5.

«Водитель Isuzu совершил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем КамАЗ с полуприцепом. В результате ДТП водитель Isuzu от полученных травм скончался в медучреждении», — рассказали в Госавтоинспекции области.

Также стало известно, что в Тюменской области Голышмановский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы виновника ДТП, повлёкшего смерть человека, передаёт nashgorod.ru.

Мужчина, после совместного распития алкоголя с друзьями, сел за руль и повёз их по домам. На 40-м километре трассы Аромашево — Вагай водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии один из пассажиров погиб.

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП в Курганской области стали четыре человека.

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