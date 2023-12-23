Поезд и автомобиль столкнулись в Хабаровском крае

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения грузового поезда с автомобилем в Хабаровском крае.

Сообщается, что инцидент произошёл в 03:10 по местному времени на 277-м км перегона Падали — Эльбан Дальневосточной железной дороги (Хабаровский край, Амурский район).

В результате ДТП локомотив вышел из колеи пути с опрокидыванием, никто не пострадал, на месте проводятся аварийно-восстановительные работы.

По данным прокуратуры, из-за блокирования пути задержано движение пассажирского поезда Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск.

Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде под Рязанью.