СК организовал проверку бассейна в Пензе после жалоб школьников на самочувствие
Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального управления СК России.
«Проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты пробы воды из бассейна, опрашиваются учащиеся и педагогический коллектив школы», ― заявили в ведомстве.
Отмечается, что по результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.
Ранее у ребёнка в Бурятии разрушилась печень из-за отравления парацетамолом.
Также в Пензенской области возбудили дело по факту отравления юных боксёров на соревнованиях.