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СК организовал проверку бассейна в Пензе после жалоб школьников на самочувствие

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По факту сообщений об ухудшении самочувствия пятиклассников одной из школ Пензы после посещения бассейна организована проверка.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального управления СК России.

«Проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты пробы воды из бассейна, опрашиваются учащиеся и педагогический коллектив школы», ― заявили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Ранее у ребёнка в Бурятии разрушилась печень из-за отравления парацетамолом.

Также в Пензенской области возбудили дело по факту отравления юных боксёров на соревнованиях.

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