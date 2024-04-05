СК организовал проверку бассейна в Пензе после жалоб школьников на самочувствие

По факту сообщений об ухудшении самочувствия пятиклассников одной из школ Пензы после посещения бассейна организована проверка.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального управления СК России.

«Проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты пробы воды из бассейна, опрашиваются учащиеся и педагогический коллектив школы», ― заявили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Ранее у ребёнка в Бурятии разрушилась печень из-за отравления парацетамолом.

Также в Пензенской области возбудили дело по факту отравления юных боксёров на соревнованиях.