Главврач: состояние Чибиса тяжёлое, он находится в реанимации
Главврач Апатитско-Кировской больницы заявил, что состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения тяжёлое, он находится в реанимации.
Об этом информирует РИА Новости.
«Ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сказал медик.
Ранее сообщалось, что Чибиса оперируют после нападения с ножом.
Вечером 4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен