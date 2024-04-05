Главврач: состояние Чибиса тяжёлое, он находится в реанимации

Главврач Апатитско-Кировской больницы заявил, что состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения тяжёлое, он находится в реанимации.

Об этом информирует РИА Новости.

«Ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сказал медик.

Ранее сообщалось, что Чибиса оперируют после нападения с ножом.

Вечером 4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом.