В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Организована проверка в связи с касательным ранением головы несовершеннолетней 2009 года рождения в Кизлярском районе ввиду неосторожного обращения с пневматической винтовкой», — говорится в сообщении.
Девочка госпитализирована.
Ранее прокуратура Московской области заявила о возбуждении уголовного дела после обнаружения в подмосковной Истре младенца с переломами и гематомами.