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МВД России поможет 83-летнему гражданину Латвии получить ВНЖ

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Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке помогут получить вид на жительство (ВНЖ).
МВД России поможет 83-летнему гражданину Латвии получить ВНЖ
  • РИА Новости

«Сотрудники территориального подразделения по вопросам миграции уже связались с семьёй Александра Ивановича. Завтра у него будут приняты документы, необходимые для получения вида на жительство. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство Российской Федерации, ему будет оказано всестороннее содействие», — говорится в её Telegram-канале.

Отмечается, что руководитель ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова взяла на личный контроль ситуацию с Александром Дмитриевым, проживающим у родственников в Москве.

В декабре прошлого года сообщалось, что власти Латвии заявили о намерении выслать из республики более 1 тыс. граждан России, которые не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку. Крайним сроком для подачи заявок на получение разрешения для проживания было 31 декабря.

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