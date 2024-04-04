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Эндокринолог Русанова: к образованию синяков могут приводить серьёзные заболевания

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Врач-эндокринолог клиники «ПревентМед» Анна Русанова заявила, что к образованию синяков могут приводить серьёзные заболевания, например тромбоцитопения.
Эндокринолог Русанова: к образованию синяков могут приводить серьёзные заболевания
  • Gettyimages.ru

«Из эндокринологических заболеваний — это гиперкортицизм, или повышение кортизола (гормон стресса) в крови, которое ведёт к снижению активности фибробластов и коллагена в сосудах. Все эти заболевания могут приводить не только к появлению небольших синяков, но и обширных гематом», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, к развитию синяков может привести снижение количества тромбоцитов.

Как отметила Русанова, если пациент обнаруживает у себя синяки без видимой причины, то нужно обратиться к врачу.

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