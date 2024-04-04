Профилактолог Токарев рассказал о факторах развития онкологии

Главный профилактолог Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев рассказал о факторах развития онкологических заболеваний.

По его словам, акролеин может попасть в организм не только посредством курения — он вырабатывается и во время приготовления продуктов во фритюре.

Кроме того, при жарке образуются конечные продукты гликирования, например, это происходит, когда ломтики мяса покрываются коричневой корочкой.

«Вот эта корочка — как раз наш враг. С КПГ связывают развитие таких грозных заболеваний, как ожирение, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа, онкологические заболевания», — цитирует врача «Ямал 1».

Как отметил Токарев, одной из главных причин развития рака лёгких является курение, а регулярное употребление алкоголя увеличивает риски развития рака кишечника.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.