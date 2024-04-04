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Врач Болибок назвал признаки нехватки витаминов

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о признаках нехватки витаминов.
Врач Болибок назвал признаки нехватки витаминов
  • Gettyimages.ru

«Основной признак нехватки витаминов — это нарушение обмена веществ, и самый распространённый симптом — снижение физической и умственной работоспособности. Сонливость, тяжело вставать по утрам и работать», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, нехватка витамина С, например, может привести к избыточной кровоточивости, общей вялости, а с нехваткой витамина А связаны нарушения зрения и состояния кожи.

«Если какого-либо витамина становится меньше, то он начинает ограничивать соответствующий обмен веществ», — добавил Болибок.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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