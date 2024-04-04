Психиатр Тетюшкин заявил о целесообразности перевода отличников в другой класс

Психиатр Михаил Тетюшкин высказался за перевод детей-отличников в отдельный класс.

«Ребёнок, который получает в школе исключительно отличные оценки, ничему не учится. Он уже приходит в школу с отличными знаниями, то есть он уже всё знает и не получает нового», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, таким детям лучше переходить на какую-то более сложную программу, где они будут получать разные оценки.

«На мой взгляд, крайне важно понимать, что учёба в школе, в целом и в частности, выполнение уроков, получение оценки за выполнение уроков не является самоцелью», — сказал психиатр.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева заявила, что не стоит ругать детей за двойки.