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В Мордовии уроженку Украины приговорили к колонии за покушение на госизмену

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Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам колонии уроженку Украины Надежду Харченко, которая занималась сбором данных о российских энергетических и военных объектах и силовиках для дальнейшей передачи этой информации СБУ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Собранные... доказательства явились достаточными для признания гражданки Российской Федерации, уроженки Украины, Надежды Харченко виновной в совершении преступления... Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что осуждённая инициативно сотрудничала с СБУ и занималась сбором данных в марте-апреле 2023 года. При это передать информацию украинским спецслужбам она не успела. В ходе следствия женщина вину признала в полном объёме.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.

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