В Мордовии уроженку Украины приговорили к колонии за покушение на госизмену
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
«Собранные... доказательства явились достаточными для признания гражданки Российской Федерации, уроженки Украины, Надежды Харченко виновной в совершении преступления... Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что осуждённая инициативно сотрудничала с СБУ и занималась сбором данных в марте-апреле 2023 года. При это передать информацию украинским спецслужбам она не успела. В ходе следствия женщина вину признала в полном объёме.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.