Путин: России предстоит добиваться форсированного индустриального развития

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России предстоит добиваться форсированного индустриального развития.

«Как было сказано в послании, предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров, оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и т. д. Всё это мы можем и будем производить сами», — отметил он.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.