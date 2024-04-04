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Путин: России предстоит добиваться форсированного индустриального развития

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что России предстоит добиваться форсированного индустриального развития.
Путин: России предстоит добиваться форсированного индустриального развития
  • РИА Новости

«Как было сказано в послании, предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров, оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и т. д. Всё это мы можем и будем производить сами», — отметил он.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.

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