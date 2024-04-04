Врач Данилова посоветовала делать разминку для шеи каждый час

Врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова рекомендовала делать короткие разминки для шеи каждый час для профилактики болей.

«Любые упражнения стоит начинать с небольшой амплитуды и желательно вне обострения болей», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, предпочтительны медленные, плавные движения. Это снизит риск усиления спазма мышц.

«Не рекомендуется выполнять упражнения с переразгибанием, например с запрокидыванием головы назад, так как это чревато возникновением нестабильности в позвоночнике», — сказала Данилова.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.