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Врач Данилова посоветовала делать разминку для шеи каждый час

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Врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова рекомендовала делать короткие разминки для шеи каждый час для профилактики болей.
Врач Данилова посоветовала делать разминку для шеи каждый час
  • Gettyimages.ru

«Любые упражнения стоит начинать с небольшой амплитуды и желательно вне обострения болей», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, предпочтительны медленные, плавные движения. Это снизит риск усиления спазма мышц.

«Не рекомендуется выполнять упражнения с переразгибанием, например с запрокидыванием головы назад, так как это чревато возникновением нестабильности в позвоночнике», — сказала Данилова.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.

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