Врач Данилова посоветовала делать разминку для шеи каждый час
- Gettyimages.ru
«Любые упражнения стоит начинать с небольшой амплитуды и желательно вне обострения болей», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, предпочтительны медленные, плавные движения. Это снизит риск усиления спазма мышц.
«Не рекомендуется выполнять упражнения с переразгибанием, например с запрокидыванием головы назад, так как это чревато возникновением нестабильности в позвоночнике», — сказала Данилова.
Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.