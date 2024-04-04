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В Госдуму внесли законопроект об ответственности за ввоз патогенов в Россию

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Глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв заявил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект об ответственности за ввоз патогенных биоорганизмов на российскую территорию.
В Госдуму внесли законопроект об ответственности за ввоз патогенов в Россию
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Законопроект об ответственности за провоз в Россию патогенных биоорганизмов внесён в Государственную думу», — указал он.

За контрабанду таких веществ предлагается наказывать тюремным сроком до 12 лет.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также отметил, что повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов.

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