В Госдуму внесли законопроект об ответственности за ввоз патогенов в Россию
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Законопроект об ответственности за провоз в Россию патогенных биоорганизмов внесён в Государственную думу», — указал он.
За контрабанду таких веществ предлагается наказывать тюремным сроком до 12 лет.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также отметил, что повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов.