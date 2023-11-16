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Патрушев: растёт риск совершения Украиной диверсий с применением биооружия

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Вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растёт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: растёт риск совершения Украиной диверсий с применением биооружия
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, «повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов».

Ранее спецслужбы ДНР задержали мужчину, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения.

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