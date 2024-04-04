Число арестованных по делу директора «Дагэнерго» о хищении выросло до восьми

Число арестованных в Дагестане по уголовному делу о хищении около 2,8 млрд руб, в котором фигурирует директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, выросло до восьми.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

«Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухумаева и ещё семи фигурантов данного уголовного дела», — сказала Мамаева.

Ранее стало известно, что директора «Дагэнерго» подозревают в хищении 2,8 млрд руб.

Также сообщалось, что владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела о даче взятки в особо крупном размере.