Число арестованных по делу директора «Дагэнерго» о хищении выросло до восьми
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
«Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухумаева и ещё семи фигурантов данного уголовного дела», — сказала Мамаева.
Ранее стало известно, что директора «Дагэнерго» подозревают в хищении 2,8 млрд руб.
Также сообщалось, что владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела о даче взятки в особо крупном размере.