«Ведомости»: владелец ГК «Гранель» Нигматуллин стал фигурантом дела о взятке
Об этом пишет газета «Ведомости».
По её данным, в отношении Нигматуллина избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
«Это облегчённая версия домашнего ареста», — говорится в публикации.
Отмечается, что фактически Нигматуллин может днём перемещаться по городу, приезжать в офис, но вечером обязан находиться по месту жительства.
Ранее в Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии.
Также руководитель структурного подразделения «Росатома» Геннадий Сахаров был арестован в Москве за получение взятки в особо крупном размере.