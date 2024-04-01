«Ведомости»: владелец ГК «Гранель» Нигматуллин стал фигурантом дела о взятке

Владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела о даче взятки в особо крупном размере.

Об этом пишет газета «Ведомости».

По её данным, в отношении Нигматуллина избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

«Это облегчённая версия домашнего ареста», — говорится в публикации.

Отмечается, что фактически Нигматуллин может днём перемещаться по городу, приезжать в офис, но вечером обязан находиться по месту жительства.

Ранее в Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии.

Также руководитель структурного подразделения «Росатома» Геннадий Сахаров был арестован в Москве за получение взятки в особо крупном размере.