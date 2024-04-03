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Эндокринолог Павлова заявила о вреде яркого света ночью

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Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова заявила, что яркий свет в ночное время может быть вреден.
Эндокринолог Павлова заявила о вреде яркого света ночью
  • Gettyimages.ru

«Благодаря собранным данным удалось доказать, что яркий свет ночью нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина. В результате уровни кровяного давления, глюкозы и триглицеридов могут подняться, вызывая сосудистые заболевания», — рассказала она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, чем светлее в спальне, тем хуже человек спит.

Павлова советует повесить в комнате плотные шторы или же воспользоваться повязкой на глаза. Также желательно убрать из спальни приборы с яркими дисплеями.

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