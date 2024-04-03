Кардиолог Конев рассказал о факторах, влияющих на продолжительность жизни

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал, какие факторы влияют на продолжительность жизни.

«Продолжительность жизни в большинстве случаев зависит от образа жизни, на 20% — от наследственности, ещё 20% даёт нам экология, а медицина со всеми достижениями едва переваливает за 10%», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, японцы считаются долгожителями, так как у них более рациональное питание и меньше вредных привычек.

Ранее врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Динара Садыкова в беседе с Общественной службой новостей заявила, что к синдрому сухого глаза нужно относиться серьёзно.