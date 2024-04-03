Врач Божик рассказала о роли витамина D в поддержании здоровья

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Татьяна Божик рассказала, какую роль витамин D играет в поддержании здоровья.

«Он укрепляет наши кости, он поддерживает иммунную систему, а также улучшает наше настроение, участвует в кальце-фосфорном обмене», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

По словам Божик, недостаток витамина D в организме может привести к различным проблемам, например, к остеопорозу, ухудшению иммунитета, проблемам с пищеварением.

Как отметила эксперт, недостаток или дефицит витамина D необходимо подтвердить лабораторно, и в случае отклонений потребуется консультация врача.

Что касается профилактики, то Божик советует больше времени проводить на солнце и употреблять продукты, богатые витамином D.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.