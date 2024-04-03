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Психолог Самбурский: депрессия может возникнуть у каждого

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Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что депрессия может возникнуть у любого человека.
Психолог Самбурский: депрессия может возникнуть у каждого
  • Gettyimages.ru

«Способствуют этому стресс, пережитое насилие и другие психотравмирующие события», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, на первых этапах депрессию можно принять за обычные перепады настроения или симптомы эмоционального выгорания, поэтому важно обратить внимание на продолжительность угнетённого состояния.

К симптомам депрессии относится плохая концентрация внимания, низкая самооценка, снижение веса, нарушение сна, упадок сил, желание изолироваться.

Лечение требует комплексного подхода.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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