Сенатор Гумерова высказалась об инициативе по пересдаче ЕГЭ

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала инициативу по пересдаче ЕГЭ.

В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что если разрешить пересдавать всем, то все и захотят воспользоваться такой практикой.

«Но, на мой взгляд, эта идея больше подходит к таким ситуациям, когда ребёнок стабильно учился на определённые оценки в течение года и вдруг получил на экзамене результат гораздо ниже, при этом мы понимаем, что его потенциал больше. Вот таким ребятам, я считаю, у которых в силу объективных или субъективных причин не получилось показать тот результат, который они могли бы продемонстрировать, надо в первую очередь дать такой шанс», — отметила Гумерова.

По её словам, это не только отличники — школьник, например, мог учиться на стабильные 60 баллов, а ЕГЭ написал на 40 или ниже. Как считает сенатор, такие дети тоже должны иметь шанс.

«Надо посмотреть на результаты пересдачи в этом году. И на основании этого принимать дальнейшие решения», — добавила Гумерова.

Ранее сообщалось, что выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году.