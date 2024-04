Источник опроверг сообщения СМИ о якобы предупреждении США о теракте в «Крокусе»

Информация газет The Washington Post и The New York Times о том, что США якобы предупреждали Россию о риске теракта в «Крокус Сити Холле», не соответствует действительности, сообщил источник в российском компетентном ведомстве. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что Вашингтон действительно предупреждал Москву о террористической угрозе, но это была общая информация.

«Данная информация не соответствует действительности. Как уже сообщалось ранее, США действительно информировали Россию о террористической угрозе. Однако данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан», — сказал источник. The Washington Post со ссылкой на американских чиновников ранее писала, что США за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» якобы предупредили власти России, что концертный зал может стать потенциальной целью атаки. О том, что Россия получила слишком общую информацию о подготовке теракта в Москве, ранее говорил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Также директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников высказался об информации о подготовке теракта, поступившей от США. По его словам, эти данные носили общий характер.