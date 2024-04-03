Источник опроверг сообщения СМИ о якобы предупреждении США о теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
«Данная информация не соответствует действительности. Как уже сообщалось ранее, США действительно информировали Россию о террористической угрозе. Однако данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан», — сказал источник.
The Washington Post со ссылкой на американских чиновников ранее писала, что США за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» якобы предупредили власти России, что концертный зал может стать потенциальной целью атаки.
О том, что Россия получила слишком общую информацию о подготовке теракта в Москве, ранее говорил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Также директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников высказался об информации о подготовке теракта, поступившей от США. По его словам, эти данные носили общий характер.