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Нарышкин: ФСБ получила слишком общую информацию о подготовке теракта в Москве

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ФСБ получила слишком общую информацию о подготовке теракта в Москве.
Нарышкин: ФСБ получила слишком общую информацию о подготовке теракта в Москве
  • РИА Новости

«Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — заявил он.

Так он ответил на вопрос, насколько достоверны сообщения, что за несколько дней до трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Тегеран передал российской стороне сведения о готовящемся теракте.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников высказался об информации о подготовке теракта, поступившей от США. По его словам, эти данные носили общий характер.

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