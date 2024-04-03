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РБК: ФНС может доначислить «Ашану» более 100 млн рублей налогов

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Федеральная налоговая служба по итогам проверки может доначислить торговой сети «Ашан» в России за неуплаченные налоги 180,9 млн руб.

Об этом пишет РБК

По его данным, из общей суммы доначисления на сами налоги приходится 125,9 млн руб.

Ранее Минпромторг увидел риски ухода «Ашана» и Metro из России.

Также ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца.

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