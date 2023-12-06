«Известия»: Минпромторг увидел риски ухода «Ашана» и Metro из России

В Минпромторге считают, что риски ухода с российского рынка таких иностранных продуктовых сетей, как «Ашан», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros, сохраняются.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо первого вице-премьера России Андрея Белоусова премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас на российском рынке продолжают работу иностранные торговые сети «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros.

Им принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах России.

«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — говорится в документе.

В апреле прошлого года «Ашан» заявил, что не намерен прекращать работу в России.