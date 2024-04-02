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Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокусе»

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», как это делало Министерство госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны», — говорится в сообщении.

Кроме того, Медведев призвал ликвидировать при удобном случае лидеров исполнителей теракта.

Ранее Медведев уже заявлял, что все причастные к теракту в «Крокусе» должны быть уничтожены.

Также генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что заказчиков и исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» неизбежно настигнет кара.

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