RT в Telegram
Подпишись

Медведев заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» должны быть уничтожены

Короткая ссылка
Всех, кто платил и содействовал террористам, устроившим массовое убийство в «Крокус Сити Холле», нужно уничтожить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» должны быть уничтожены
  • РИА Новости

«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал Медведев в Telegram.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия установит и покарает каждого, кто стоит за исполнителями теракта, кто бы ни были эти люди.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

Поисковая операция на месте теракта продлится ориентировочно до 17:00 26 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить