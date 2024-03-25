Медведев заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» должны быть уничтожены
- РИА Новости
«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал Медведев в Telegram.
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия установит и покарает каждого, кто стоит за исполнителями теракта, кто бы ни были эти люди.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.
Поисковая операция на месте теракта продлится ориентировочно до 17:00 26 марта.