Физик Бычков рассказал об экспериментах с шаровыми молниями
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«Твёрдая оксидная оболочка имеет толщину до десятка микрон, но прочна и способна выдерживать большие давления. По оценкам, давление внутри шаровой молнии может достигать десяти атмосфер, и в этом случае при разрыве оболочки возникнет ударная волна, то есть шаровая молния взорвётся», — заявил Бычков в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, опасен и заключённый внутри раскалённый газ, который может вызвать ожоги и воспламенить предметы вокруг, а удар линейной молнии передаёт испарённому грунту большой электрический заряд.
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