Физик Бычков рассказал об экспериментах с шаровыми молниями

Ведущий научный сотрудник физфака МГУ Владимир Бычков рассказал, что специалисты факультета провели серию экспериментов и пришли к выводу, что шаровые молнии представляют собой газообразный грунт, испарённый ударом линейной молнии и заключённый в твёрдую оболочку.

«Твёрдая оксидная оболочка имеет толщину до десятка микрон, но прочна и способна выдерживать большие давления. По оценкам, давление внутри шаровой молнии может достигать десяти атмосфер, и в этом случае при разрыве оболочки возникнет ударная волна, то есть шаровая молния взорвётся», — заявил Бычков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, опасен и заключённый внутри раскалённый газ, который может вызвать ожоги и воспламенить предметы вокруг, а удар линейной молнии передаёт испарённому грунту большой электрический заряд.

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