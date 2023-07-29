Профессор РТУ МИРЭА Шамин: не следует ставить электросамокаты на зарядку во время грозы
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«Но важно помнить, что даже очень высокие показатели не гарантируют стопроцентной безопасности. Сами производители не рекомендуют эксплуатацию таких транспортных средств в дождливую погоду. Особенную осторожность нужно соблюдать во время грозы: самокаты, как и все электрические устройства, могут притягивать молнии. Кроме того, не следует ставить в это время электросамокаты на зарядку», — пояснил собеседник RT.
По его словам, езда на электросамокате в дождь опасна также тем, что на скользкой поверхности сцепление с асфальтом резко уменьшается.
«Особенно это касается колёс из полиуретана. Эффективность торможения также существенно снижается, тормозной путь увеличивается. Рекомендуется передвигаться со скоростью, не превышающей 20 км/ч, стараться объезжать лужи и не погружать колеса электросамоката полностью в воду», — заключил эксперт.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на электросамокаты нужно устанавливать номера, чтобы в случае нарушения правил дорожного движения или травмирования пешеходов можно было привлечь нарушителя к ответственности.