Профессор РТУ МИРЭА Шамин: не следует ставить электросамокаты на зарядку во время грозы

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал в беседе с RT об опасности езды на электросамокатах под дождём. Он подчеркнул, что перед началом эксплуатации дорожного устройства следует ознакомиться с его техническими характеристиками: узнать, какова степень защиты от влаги.

«Но важно помнить, что даже очень высокие показатели не гарантируют стопроцентной безопасности. Сами производители не рекомендуют эксплуатацию таких транспортных средств в дождливую погоду. Особенную осторожность нужно соблюдать во время грозы: самокаты, как и все электрические устройства, могут притягивать молнии. Кроме того, не следует ставить в это время электросамокаты на зарядку», — пояснил собеседник RT.

По его словам, езда на электросамокате в дождь опасна также тем, что на скользкой поверхности сцепление с асфальтом резко уменьшается.

«Особенно это касается колёс из полиуретана. Эффективность торможения также существенно снижается, тормозной путь увеличивается. Рекомендуется передвигаться со скоростью, не превышающей 20 км/ч, стараться объезжать лужи и не погружать колеса электросамоката полностью в воду», — заключил эксперт.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на электросамокаты нужно устанавливать номера, чтобы в случае нарушения правил дорожного движения или травмирования пешеходов можно было привлечь нарушителя к ответственности.