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Эндокринолог Атаманова: подсчёт калорий уходит на второй план

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Юлия Атаманова, врач-эндокринолог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ №2 РНЦХ имени академика Петровского, выразила мнение, что подсчёт калорий уходит на второй план.
Эндокринолог Атаманова: подсчёт калорий уходит на второй план
  • Gettyimages.ru

«Калорийность, указанная на упаковке того или иного продукта, может отличаться от действительной на 20% как в большую, так и в меньшую сторону», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметила Атаманова, также необходимо учитывать, что человек может усвоить меньше или больше калорий от указанных на упаковке — всё зависит от типа продукта, способа его приготовления.

«При фокусировке на цифрах — подсчёте килокалорий —  часто из поля зрения выпадают качество и разнообразие рациона, что приводит к дефициту витаминов, минералов, антиоксидантов», — полагает эксперт.

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