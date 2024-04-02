Эндокринолог Атаманова: подсчёт калорий уходит на второй план

Юлия Атаманова, врач-эндокринолог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ №2 РНЦХ имени академика Петровского, выразила мнение, что подсчёт калорий уходит на второй план.

«Калорийность, указанная на упаковке того или иного продукта, может отличаться от действительной на 20% как в большую, так и в меньшую сторону», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметила Атаманова, также необходимо учитывать, что человек может усвоить меньше или больше калорий от указанных на упаковке — всё зависит от типа продукта, способа его приготовления.

«При фокусировке на цифрах — подсчёте килокалорий — часто из поля зрения выпадают качество и разнообразие рациона, что приводит к дефициту витаминов, минералов, антиоксидантов», — полагает эксперт.

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