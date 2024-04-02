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Врач Кутушов посоветовал аллергикам не проветривать комнату в период активного цветения

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Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.
Врач Кутушов посоветовал аллергикам не проветривать комнату в период активного цветения
  • Gettyimages.ru

«Многим уже становится тяжело выходить на улицу из-за цветения. Очень важно после возвращения домой промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза, это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы. Лучше всего делать промывания в комплексе с назначенными вам антигистаминными лекарствами», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, не стоит в этот период проветривать помещение, также желательно воздержаться от прогулок по паркам или по лесу.

Как отметил Кутушов, аллергикам нельзя дарить букеты из ромашек, хризантем, гербер и лилий.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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