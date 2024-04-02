В России стартовала акция по сбору электроники «ЭлектроВесна»

Российский экологический оператор (РЭО) запустил акцию по сбору электроники «ЭлектроВесна».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Электронные отходы и батарейки содержат большое количество разнообразных опасных, но в то же время полезных для промышленности материалов, которые крайне сложно добыть и произвести. Именно поэтому вдвойне важно сдавать эти отходы на переработку для возврата их в производственный цикл и сокращения отходов, что также является частью построения экономики замкнутого цикла в нашей стране», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Акция стартовала 1 апреля. К её открытию оператор обустроил более 9 тыс. точек приёма техники, батареек и электронных сигарет по всей стране.

Информацию об акции и адреса размещения пунктов приёма можно найти на карте «Уберу» на сайте и в мобильном приложении.

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