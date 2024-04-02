Невролог Иллариошкин: болезнь Паркинсона может быть наследственной в 10% случаев

Академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин заявил, что болезнь Паркинсона может быть наследственной только в 10% случаев.

«На данный момент известны чуть больше 20 генов, мутация в любом из которых может вызвать наследственную форму. Эти 20 генов надо отсеквенировать, проанализировать и оценить полученные данные. Для удобства диагностики эти гены могут собираться в одну панель», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, диагностическую панель, созданную в научном центре, входит около 200 генов основных форм различных нейродегенеративных заболеваний, ассоциированных с двигательными расстройствами.

«Мы набираем группу пациентов, запускаем такое секвенирование, а уже потом «разводим их по углам» (по болезням) в зависимости от того, у кого что, какие гены найдены», — добавил Иллариошкин.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.