В Москве разработали метод оценки гемоглобина в крови с помощью света
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.
Как отметили разработчики, данный метод не требует взятия крови пациента и позволяет моментально определить уровень полного гемоглобина.
«В данной работе по экспериментальным данным и данным моделирования распространения света в тканях нам удалось количественно оценить ошибку определения уровня гемоглобина с помощью инфракрасной визуализации», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории клинической биофотоники Сеченовского университета, сотрудник научно-клинического отдела Городской клинической больницы (ГКБ) №67 Борис Якимов.
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