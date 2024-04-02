Московские амбассадоры помогли экспортёрам заключить контракты на 300 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Например, по итогам прошлого года объём несырьевого экспорта в Малайзию вырос практически вдвое. Масштабирование программы позволит наладить ещё более эффективное сотрудничество с этой страной», — сказала Сергунина.
Амбассадоры — отечественные специалисты, выезжающие в другую страну на длительный срок и выстраивающие деловые связи с местным бизнесом.
Получить консультацию данных экспертов можно на сайте Московского экспортного центра.
Ранее сообщалось, что Подмосковье нарастило экспорт пищевой продукции в Армению на 12%.