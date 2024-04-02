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Московские амбассадоры помогли экспортёрам заключить контракты на 300 млн рублей

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Амбассадоры московского бизнес-сообщества помогли экспортёрам заключить контракты с дружественными странами на 300 млн рублей, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Московские амбассадоры помогли экспортёрам заключить контракты на 300 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Например, по итогам прошлого года объём несырьевого экспорта в Малайзию вырос практически вдвое. Масштабирование программы позволит наладить ещё более эффективное сотрудничество с этой страной», — сказала Сергунина.

Амбассадоры — отечественные специалисты, выезжающие в другую страну на длительный срок и выстраивающие деловые связи с местным бизнесом.

Получить консультацию данных экспертов можно на сайте Московского экспортного центра.

Ранее сообщалось, что Подмосковье нарастило экспорт пищевой продукции в Армению на 12%.

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