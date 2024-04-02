Путин встретился с сербским режиссёром Эмиром Кустурицей

Президент России Владимир Путин встретился с сербским режиссёром, актёром и сценаристом Эмиром Кустурицей.

«Я хочу вас поблагодарить за вашу личную историческую справедливость... То, что сейчас на Украине происходит, — это борьба для нас. Мы, кто видел, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии... Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех», — сказал он.

Ранее Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры.

Он также рассказал, что исполнителя главной роли в своём фильме «Преступление без наказания» планирует выбрать из числа молодых актёров.