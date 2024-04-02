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Путин встретился с сербским режиссёром Эмиром Кустурицей

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Президент России Владимир Путин встретился с сербским режиссёром, актёром и сценаристом Эмиром Кустурицей.
Путин встретился с сербским режиссёром Эмиром Кустурицей
  • РИА Новости

«Я хочу вас поблагодарить за вашу личную историческую справедливость... То, что сейчас на Украине происходит, — это борьба для нас. Мы, кто видел, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии... Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех», — сказал он.

Ранее Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры.

Он также рассказал, что исполнителя главной роли в своём фильме «Преступление без наказания» планирует выбрать из числа молодых актёров.

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