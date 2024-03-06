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Кустурица заявил, что Раскольникова в его фильме может сыграть студент

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Сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал, что исполнителя главной роли в своём будущем фильме «Преступление без наказания» планирует выбрать из числа молодых актёров.

«Есть роли, которые будут играть знаменитые русские актёры. А на главную роль мне важно найти лицо, которое никогда не видели», — заявил режиссёр в интервью газете «Известия».

По его словам, это может быть молодой актёр из ВГИКа или какой-либо другой школы, а также юноша, который никогда нигде не снимался.

Кустурица рассказал, что планирует посетить российские театры, в частности в Москве и Петербурге, чтобы подобрать актёрский состав. Он отметил, что «в России талантливых актёров много».

Выход картины запланирован на 2025 год.

Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица снимет фильм «Преступление без наказания», в основу которого лягут два романа Фёдора Достоевского — «Преступление и наказание» и «Идиот». Съёмки картины пройдут в Санкт-Петербурге и Сибири.

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