Кустурица заявил о желании стать частью русской культуры

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры.

«Я хочу быть частью русской культуры, поэтому я делаю эти фильмы. Не только поэтому, конечно, но, безусловно, я хочу быть русским режиссёром», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Кустурица, для него это значит находиться в числе людей, которых он любил, когда был маленьким, которых он читал и видел.

Кроме того, режиссёр, который также является президентом фестиваля «Дух огня», поделится своим опытом на мастер-классе в Ханты-Мансийске, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный департамент культуры.

«Будет такой мастер-класс, на котором я буду говорить о том, как сформировал особенный стиль. С каких фильмов, с какой литературы и всего, что я видел», — сообщил Кустурица.

Режиссёр откроет фестиваль 23 марта.

Ранее сообщалось, что Кустурица снимет фильм «Преступление без наказания», в основу которого лягут два романа Фёдора Достоевского — «Преступление и наказание» и «Идиот». Съёмки картины пройдут в Санкт-Петербурге и Сибири.