Доцент Олейникова рассказала о влиянии резкой смены погоды на здоровье
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В беседе с Life.ru она заявила, что на смену атмосферного давления могут отреагировать люди с заболеваниями сосудов, сердца, гипотоники и гипертоники.
«Им в период весенних перепадов погоды следует быть осторожнее», — отметила Олейникова.
Как считает эксперт, заметное похолодание также повышает риск простуды, особенно на фоне весеннего снижения иммунитета.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.