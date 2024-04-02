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Доцент Олейникова рассказала о влиянии резкой смены погоды на здоровье

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Доцент кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Валерия Олейникова рассказала, как резкая смена погоды может повлиять на здоровье.
Доцент Олейникова рассказала о влиянии резкой смены погоды на здоровье
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она заявила, что на смену атмосферного давления могут отреагировать люди с заболеваниями сосудов, сердца, гипотоники и гипертоники.

«Им в период весенних перепадов погоды следует быть осторожнее», — отметила Олейникова.

Как считает эксперт, заметное похолодание также повышает риск простуды, особенно на фоне весеннего снижения иммунитета.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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