Доцент Олейникова рассказала о влиянии резкой смены погоды на здоровье

Доцент кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Валерия Олейникова рассказала, как резкая смена погоды может повлиять на здоровье.

В беседе с Life.ru она заявила, что на смену атмосферного давления могут отреагировать люди с заболеваниями сосудов, сердца, гипотоники и гипертоники.

«Им в период весенних перепадов погоды следует быть осторожнее», — отметила Олейникова.

Как считает эксперт, заметное похолодание также повышает риск простуды, особенно на фоне весеннего снижения иммунитета.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.



