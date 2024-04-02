Психолог Самбурский назвал апатию потенциально опасным состоянием
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«Апатия — сложное и при отсутствии лечения опасное состояние психики», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, апатия характеризуется «монументальным» безразличием, равнодушием и безучастностью.
«Чаще всего апатия встречается у подростков и пожилых людей. Она может указывать на развитие психического расстройства или нейродегенеративного заболевания. По картине проявлений апатия схожа с депрессией, но не является таковой», — пояснил Самбурский.
Как отметил эксперт, лечение апатии требует особой поддержки близких людей.
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