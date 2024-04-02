Психолог Самбурский назвал апатию потенциально опасным состоянием

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, почему апатию можно назвать потенциально опасным состоянием.

«Апатия — сложное и при отсутствии лечения опасное состояние психики», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, апатия характеризуется «монументальным» безразличием, равнодушием и безучастностью.

«Чаще всего апатия встречается у подростков и пожилых людей. Она может указывать на развитие психического расстройства или нейродегенеративного заболевания. По картине проявлений апатия схожа с депрессией, но не является таковой», — пояснил Самбурский.

Как отметил эксперт, лечение апатии требует особой поддержки близких людей.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.