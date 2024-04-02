Во Владивостоке представили «Атлас картографических работ В. К. Арсеньева»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Атлас посвящён 150-летию со дня рождения исследователя.
«Главная цель проекта — собрать все картографические работы, которые были подготовлены непосредственно В.К. Арсеньевым. Конечно, это не только карты, но и карты-схемы, и различные зарисовки, и записи самого путешественника, которые можно было бы положить на картографическую основу», — заявил директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Кирилл Ганзей.
В атласе представлены 49 различных карт, 73 картосхемы, 61 фотография Уссурийского края 1905 — 1927 годов.
В подготовке принимали участие музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, общество изучения Амурского края, Тихоокеанский институт географии (ТИГ) ДВО РАН и Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.
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