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Суд продлил арест певца Шарлота до 23 апреля

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Кировский районный суд Самары продлил певцу Эдуарду Шарлоту срок содержания под стражей до 23 апреля.
Суд продлил арест певца Шарлота до 23 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлили меру пресечения Эдуарду Шарлоту в виде заключения под стражу до 23 апреля включительно», — сказала собеседница агентства.

Ранее самарский суд продлил арест Шарлота до 24 марта 2024 года.

Также сообщалось, что Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение c извинением.

До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.

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