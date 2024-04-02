Суд продлил арест певца Шарлота до 23 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Продлили меру пресечения Эдуарду Шарлоту в виде заключения под стражу до 23 апреля включительно», — сказала собеседница агентства.
Ранее самарский суд продлил арест Шарлота до 24 марта 2024 года.
Также сообщалось, что Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение c извинением.
До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.