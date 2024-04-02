Суд продлил арест певца Шарлота до 23 апреля

Кировский районный суд Самары продлил певцу Эдуарду Шарлоту срок содержания под стражей до 23 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлили меру пресечения Эдуарду Шарлоту в виде заключения под стражу до 23 апреля включительно», — сказала собеседница агентства.

Ранее самарский суд продлил арест Шарлота до 24 марта 2024 года.

Также сообщалось, что Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение c извинением.

До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.