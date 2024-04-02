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«Поезда здоровья» посетят 18 муниципальных образований Нижегородской области

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В Минздраве Нижегородской области заявили, что в апреле «Поезда здоровья» посетят 18 муниципальных образований региона.
«Поезда здоровья» посетят 18 муниципальных образований Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Как отметили в ведомстве, пять мобильно-диагностических комплексов будут одновременно вести приём в отдалённых деревнях и сёлах региона.

Комплексы оснащены специальными модулями, в которых можно проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, сахарного диабета и других патологий.

«Пациенты не только получают консультации узких специалистов, но и проходят различные диагностические исследования. Так клиническая картина становится более полной, и доктор имеет возможность чётко поставить диагноз», — рассказал главный врач Нижегородской областной клинической больницы Н.А. Семашко Сергей Богданов.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус Детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

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