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Тренер Антонов дал советы по обучению плаванию во взрослом возрасте

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Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов дал рекомендации по обучению плаванию во взрослом возрасте.
Тренер Антонов дал советы по обучению плаванию во взрослом возрасте
  • Gettyimages.ru

«Учиться плавать лучше всего в неглубоком бассейне, где можно достать до дна. К тому же вы будете под постоянным наблюдением инструкторов и не останетесь без помощи в непредвиденном случае», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, при том, что со временем возможности обучения теряются, научиться плавать никогда не поздно.

Плавание полезно для нервной системы, профилактики болезни Альцгеймера, сказал Антонов.

«Помимо этого, это не только полезный, но и жизненно необходимый навык, который может помочь вам или вашим близким в экстренных ситуациях», — заключил тренер.

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